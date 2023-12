È il Natale spartano degli addobbi. Corsa alle luminarie last-minute. A 5 giorni dalla vigilia, Napoli ha lampeggiato a malapena, finora, in queste festività invernali 2023, e grazie ai negozianti. Nelle vie della città le luci sono state montate dall'amministrazione tra il weekend, ieri e l'altro ieri, dopo il naufragio della trattativa tra Comune e Camera di Commercio saltata circa due mesi fa. Gli unici casi di luci accese da settimane riguardano San Gregorio Armeno e corso Umberto. In quest'ultimo caso, i commercianti si sono autotassati «per 20mila euro». Palazzo San Giacomo sta comunque correndo ai ripari, con una spesa di «500mila euro», spiega l'assessore alle Attività Produttive Teresa Armato. Secondo i dati della giunta comunale, «entro domani sarà tutto acceso». Il discorso vale per le (poche) luminarie previste. Strisce di luci bianche e rosse, rispettivamente in via Toledo e via Chiaia, accese da ieri pomeriggio. Spenti e senza installazioni il Plebiscito e via Duomo. Il Natale di Sparta, più che di Partenope.

Vediamo la mappa delle accensioni, che stanno proseguendo a macchia di leopardo. Stando al prospetto fornito ieri a Il Mattino dalla giunta comunale, per il primo parlamentino Chiaia-Posillipo, le installazioni «sono completate e accese». Manca solo via Morelli, in attesa dell'ok dei vigili urbani. Per la Municipalità 2, centro storico, nella giornata di ieri «è stato completato il montaggio in via Toledo e in Pignasecca, dove sono previste le accensioni». «Completate» le installazioni anche nella Municipalità 3 (San Carlo all'Arena-zona ospedaliera), con «un pacco regalo montato in largo Totò». L'accensione, qui, è prevista «domani». Al buio, però, i Colli Aminei. Manca un intervento in alcune strade, ma è stata «fatta una prova videomapping al Borgo Vergini, a palazzo Spagnuolo». Nella Municipalità 4 (che comprende San Gregorio Armeno, illuminata dal 7), sono completate le installazioni in via Stadera, con «accensione ieri sera», montaggio in via Nazionale e corso Meridionale. Accensioni tra ieri e oggi anche nelle municipalità 6 e 7. Per la 9, «restano da montare le luminarie in via Epomeo», ma serve l'ok dei vigili. Le luci della 10, Bagnoli-Fuorigrotta, ieri pomeriggio erano «in via di completamento e accensione». «Ringrazio i commercianti per la disponibilità - argomenta Armato - Abbiamo fatto il possibile per rimediare a una situazione che è dipesa da problemi tecnici, burocratici e indipendenti da noi. Il Natale non sarà al buio e nel limite dei fondi a disposizione abbiamo installato luminarie in tutte le municipalità. Per l'anno prossimo ci muoveremo prima e meglio. La città offre centinaia di eventi, concerti e tour in queste feste, tutte gratuite e organizzate dal Comune. Anche questo è Natale». Successo, per esempio, per il Village Christmas del Centro Direzionale.

Per gli alberi lo scenario ridotto non è diverso. Montato e acceso quello in piazza Vanvitelli. Più a rilento le operazioni in piazza Municipio (dove c'è una carrozza e la prova di accensione risale a ieri). Lo scontento non si è placato. «Le luci sono state montate tra venerdì e sabato al Vomero - dice Enzo Perrotta della Federazione del Commercio - Per ora non ce ne sono all'Arenella, nella parte alta di via Scarlatti, in via Bernini e Cilea. Siamo scontenti e fuori tempo massimo. C'è buio in tutta la città. Se l'accordo tra Camera di Commercio e Comune è saltato mesi fa, andavano coinvolte prima le associazioni per evitare di rimanere senza luci». «Ci siamo autotassati - spiega Franco Veglianti, presidente del Centro Commerciale di Corso Umberto - Hanno contribuito 130 negozi e le luci sono accese dal 2. Abbiamo illuminato la via perché senza luci non è Natale. Invogliare i clienti all'acquisto con le luminarie è importante in un momento dell'anno cruciale per il commercio».