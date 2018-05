Sventata rapina in banca, è caccia alla banda nel Napoletano

Giovedì 24 Maggio 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASALNOUVO - Tentano rapina in banca armati di taglierino, ma scoperti fuggono a bordo di un'auto di grossa cilindrata . Ed ora è caccia alla banda che questa mattina ha seminato il panico a Casalnuovo, tentando di mettere a segno un colpo ai danni della sede della banca popolare di Bari, lungo il centralissimo corso Umberto I. Tra i malviventi, probabilmente cinque, anche una donna. Ma al momento sulla vicenda, al vaglio degli investigatori che hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza, si tiene il massimo riserbo.L'episodio intorno alle 12,30. Da quanto emerso finora, grazie alle prime frammentarie ricostruzioni, due persone, un uomo ed una donna, sarebbero entrati in banca armati di taglierino, minacciando i presenti per farsi consegnare il danaro. Il solito copione che però, questa volta, probabilmente per il timore di essere scoperti, non è andato a buon fine. I due infatti, sono scappati improvvisamente ed a mani vuote, caricati in auto dai complici che li attendevano a motore acceso all'esterno.Allertati, sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale tenenza(agli ordini del Luogotenente Fernando de Solda), che hanno avviato i rilievi del caso. Ascoltato il racconto dei testimoni, ed acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto di credito. In quei fotogrammi i militari sperano di intercettare indizi utili a risalire all’identità dei rapinatori.