Tentato furto e rapina del telefono, le vittime fanno arrestare i banditi

Corso Umberto I, Napoli. È qui che un uomo chiede aiuto ai poliziotti, segnala loro il tentativo di furto del cellulare. Così il malvivente in fuga è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 26enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, denunciato dunque per tentato furto e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.



Un altro episodio si è verificato in piazza Garibaldi, dove le urla di una donna hanno attirato l'attenzione dei poliziotti che hanno raggiunto e bloccato l'uomo dopo pochi metri, trovandolo in possesso dello smartphone che è stato restituito alla vittima. A.M.K., 37enne del Mali con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.