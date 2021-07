Terra dei Fuochi, blitz interforze a Marano e in comuni del Casertano

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), secondo le direttive stabilite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi” ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nei comuni di Parete (Ce), Lusciano (Ce) e Marano (Na).

Il 23 luglio sul territorio di Napoli e Caserta sono entrati in azione 6 equipaggi per un totale di 16 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 2 attività imprenditoriali e commerciali, 9 persone identificate di cui 3 sanzionate e 1 denunciata, 7 veicoli controllati, di cui 3 sanzionati e uno sequestrato, 6193,00 euro di sanzioni comminate.

Nel dettaglio la composizione delle pattuglie interforze comprendeva:

Raggruppamento Campania dell’Esercito su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), Polizia Municipale di Parete (Ce), Polizia Municipale di Lusciano (Ce), Polizia Municipale di Marano (Na).

Le attività si inquadrano nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali Action Day.