Terra dei fuochi, multe e sequestri da Caserta a Sant'Antimo

Necessarie nuove operazioni di controllo nei comuni di Napoli, Caserta e Sant'Antimo, contro lo smaltimento illecito e roghi di rifiuti industriali artigiani e commerciali.

Continuano le attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, in base alla programmazione proposta dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della «Terra dei Fuochi».

Ieri 5 Agosto sono entrati in azione 19 equipaggi, per un totale di 44 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati illecitamente rifiuti sul territorio.

Sono state controllate quattro attività imprenditoriali e commerciali, identificate 14 persone, controllati sei veicoli, sottoposte a sequestro aree per circa 86 mq. e circa 46 mc. di rifiuti speciali pericolosi e non. Sono state, inoltre, comminate sanzioni per 1542,00 euro.

Le operazioni si inseriscono nel programma «Action Day», operazioni di controllo straordinario interforze, e nelle azioni di «secondo livello», operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di polizia municipale o metropolitana.