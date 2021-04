Terra dei Fuochi, blitz dell'Esercito: sequestrati 50 metri cubi di rifiuti speciali

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Napoli secondo la programmazione dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi in Campania nell’ambito della Terra dei Fuochi.

Il 14 aprile sono entrati in azione due equipaggi misti dell’Esercito Italiano e della polizia municipale ambientale di Napoli, che hanno provveduto al controllo di un'attività imprenditoriale e commerciale sequestrando un'area di 850 mq circa e 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi. Sono state comminate multe per un totale di 5.000 euro.