Venerdì 18 Maggio 2018, 21:07

Era rimasto chiuso da quando il terremoto, quella notte del 21 agosto, ha fatto tremare la terra sull’Isola Verde, in particolare nei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno. Ma oggi, grazie ai lavori effettuati dalla Città Metropolitana di Napoli che l’hanno messo in sicurezza e ne hanno ripristinato l’agibilità, l’Istituto “E. Mattei” di Casamicciola Terme viene restituito ai suoi studenti. Circa 650 ragazzi che potranno rientrare nella loro scuola e potranno dire addio ai doppi turni, così come gli allievi dell’Einstein di Lacco, costretti anch’essi a rotazioni nella sede principale di Ischia per fare spazio ai colleghi meno fortunati.La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina. Insieme con i ragazzi, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, il Consigliere Metropolitano Delegato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Domenico Marrazzo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Antonio Siciliano, il Sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, il Vescovo della Diocesi di Ischia, Monsignor Pietro Lagnese, e i Sindaci degli altri Comuni dell’Isola d’Ischia.La struttura di Via Principessa Margherita che ospita l’I.T.C.G. “Mattei” si sviluppa su cinque livelli, con una palestra collegata al corpo aule da un lungo corridoio. Il sisma causò danni agli intonaci, sia interni che esterni, ai tramezzi, alle tompagnature, tanto che fu subito dichiarata completamente inagibile. Al fine di rimuovere il pericolo legato alla possibile caduta delle parti danneggiate e contestualmente poter prendere meglio visione dei danni subiti dall’immobile, nei giorni immediatamente successivi il 21 agosto la Città Metropolitana ne dispose la spicconatura e la messa in sicurezza.Successivamente - in attesa dell’emanazione del decreto da parte del Commissariato per l’Emergenza Terremoto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il finanziamento del recupero di tutte le strutture scolastiche dell’isola d’Ischia danneggiate dall’evento tellurico - il Sindaco de Magistris decise, con un’apposita delibera, di rimodulare l’utilizzo di alcuni fondi CIPE, per un totale di 96mila euro, per effettuare gli interventi necessari alla riapertura. Lavori che iniziarono l’8 gennaio e sono proseguiti a ritmo serrato, consentendo ai ragazzioggi di riprendersi la scuola.“Oggi è un giorno di festa – ha affermato il Sindaco de Magistris - per Casamicciola e per tutta la comunità isolana. La riapertura del Mattei è un segnale forte di ritorno alla normalità. L’impegno della Città Metropolitana affinchè ciò avvenisse è stato notevole ed immediato fin dal primo giorno successivo al terremoto, e il risultato di oggi lo dimostra. Abbiamo mantenuto l’impegno di consentire agli studenti di rientrare nelle proprie classi nel più breve tempo possibile, anche in attesa del decreto del Commissariato MIUR, perché i ragazzi e la comunità dell’isola d’Ischia meritano il massimo sforzo da parte nostra e di tutte le Istituzioni. L’isola è viva e sta riprendendosi rapidamente quella che è la sua forza, ovvero la cultura ed il turismo, e si prepara ad una stagione estiva che, grazie all’impegno di tutti, per l’intero territorio della Città Metropolitana di Napoli sarà esaltante”.Soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente Scolastico del “Mattei”, Antonio Siciliano: “La felicità del ‘Mattei’ è la mia, degli alunni, dei docenti che finalmente possono riprendere la loro vita. Non ricordo altri casi in cui, dopo soli otto mesi da un evento sismico, sia stata riconsegnata alla comunità una scuola danneggiata: è questo il miracolo che ha compiuto la Città Metropolitana”.“Palazzo Matteotti, su impulso del Sindaco de Magistris – ha aggiunto il Consigliere Delegato Marrazzo – ha lavorato senza sosta non solo per ripristinare, ma anche per migliorare le condizioni di vivibilità dell’Isola. Sul fronte scolastico abbiamo compiuto un lavoro enorme, per quanto di nostra competenza, affinché potessero terminare i doppi turni e, nel medio periodo, si possa addivenire ad una sistemazione ottimale delle sedi scolastiche superiori dell’intera Isola”.Il Consiglio Metropolitano di Napoli ha infatti approvato, nel corso della sessione di Bilancio tenuta di recente, una mozione che ha impegnato gli uffici competenti a predisporre il finanziamento per l’acquisto di un immobile da adibire a sede scolastica nello specifico per far fronte alla necessità di nuovi locali per il Liceo Statale “Scotti - Einstein” di Ischia, ma più in generale come ulteriore contributo alla razionalizzazione definitiva degli spazi per le scuole, che passerà anche per l’assegnazione dell’edificio che attualmente ospita il tribunale di Ischia – non appena l’amministrazione giudiziaria lo libererà - al “Mennella” di Forio.Nel corso della cerimonia, con la commozione dei genitori, è stata scoperta anche la targa a suggello dell’intitolazione dell’Aula Magna del “Mattei” a Paolo Scaglione, un allievo della scuola prematuramente scomparso lo scorso anno per un male incurabile.