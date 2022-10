Terremoto a Napoli oggi, scossa di magnitudo 1.3 sveglia la popolazione di Pozzuoli

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 5,17 di questa mattina una scossa di magnitudo 1.3 della scala Ritcher con epicentro nei pressi della zona della Variante Solfatara ad una profondità di 2,8 chilometri. Il sisma è stato avvertito ed ha svegliato la popolazione ad Agnano, via Campana, Arco Felice, nella zona dei Pisciarelli, nella parte alta della città di Pozzuoli e anche nella zona del lungomare di via Napoli.

Nella settimana dal 17 al 23 ottobre nei Campi Flegrei sono stati sono stati registrati 23 terremoti, tutti di bassa magnitudo. Il valore medio della velocità di sollevamento del bradisismo nell’area di massima deformazione dalla metà di giugno 2022 è di circa 5 millimetri al mese, in diminuzione rispetto ai valori registrati nell’intervallo tra dicembre 2021 e maggio 2022. Il sollevamento registrato alla stazione gps del Rione Terra è di circa 93,5 centimetri a partire da gennaio 2011. I flussi di anidride carbonica dal suolo misurati nell’ultima settimana dalla sede di Napoli dell'Ingv non hanno mostrato variazioni significative. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale dei Pisciarelli ha mostrato un valore medio di circa 89 gradi, al di sotto della temperatura di condensazione del fluido fumarolico che è di circa 95 gradi.