Tgr Rai della Campania, da oggi online il sito web

Sarà online oggi dopo le 14 il nuovo sito web della Tgr Rai della Campania (tgr.rai.it/campania) che porta online i notiziari ma soprattutto un'ampia panoramica di servizi pensati apposta per la rete, con approfondimenti, interviste (più lunghe di quelle trasmesse da Tg e Gr) e un archivio della cronaca, della politica, degli eventi di spettacolo e dello sport.

APPROFONDIMENTI I 130 ANNI DEL MATTINO Gigi D'Alessio al Plebiscito, -5: Fiorello e Fiorella tra Eros,... IN LIBRERIA «Un posto al Sole» diventa un romanzo: ecco lo spin off... L'EVENTO Alberto Matano, il matrimonio con Riccardo Mannino. «Il loro...

«È un risultato di grande prestigio - spiega il caporedattore della redazione campana Oreste Lo Pomo - che abbiamo raggiunto grazie al lavoro della redazione della Campania e del settore tecnico. Il sito vuole essere agevole e facilmente consultabile come terzo perno della redazione insieme a Tg e Giornale Radio. Ci sarà una forte interazione delle piattaforme, con dossier, particolari produzioni, memoria storica. Una parte speciale sarà riservata al viaggio nella Campania minore, spesso sconosciuta». Alla presentazione a Napoli anche il vicedirettore della Tgr Roberto Gueli, che sottolinea come quello della Campania sia «il sito numero 23 delle redazioni regionali nati in questi due anni, manca solo il Lazio che parte a fine giugno. Copriamo tutta Italia sapendo che la tecnologia non puoi respingerla, ma devi camminarle accanto. Non c'è solo la replica dei notiziari ma anche approfondimenti e notizie immediate dai territori. La richiesta delle notizie locali da parte dei cittadini è aumentata durante il covid e resta alta».

Napoli e poi Roma, negli ultimi gironi del mese «sono le due città big - spiega Mario Fatello, responsabile nazionale dei siti Rai - che entrano e concludono alla grande questo progetto. Facciamo un sistema con tutte le piattaforme, questo è l'obiettivo della Rai, mettere insieme rete, web e social con la tv e la radio per informare. Non cerchiamo click ma uniamo il Tg tradizionale, con le dirette web e social esclusive. Già nell'anno 2021 con metà delle redazioni attive sul web abbiamo avuto visite e browser unici di un milione sull'info locale, che è molto ricercata dall'utente». Il sito, illustra il giornalista della Rai di Napoli Luigi Carbone, «è un contenuto editoriale nuovo per la redazione e siamo contenti di affrontarlo. Abbiamo ogni giorno un'ora e dieci di trasmissione tra Buongiorno Regione e le due edizioni del Tgr ma spesso c'è materiale che non si può inserire in un servizio per ragioni di tempo e che può essere molto interessante. Il sito ci dà prospettive nuove. Troverete anche i servizi campani delle rubriche nazionali». Sul sito della Tgr Campania diverse sezioni, oltre ai titoli di apertura e alle edizioni tv: da economia e lavoro a ambiente e territorio, fino alla fascia dello sport, a quella di scuola e università, all'arte, cultura e spettacoli e rubriche sugli eventi del momento come accade ora con il Campania Teatro Festival.