Nuova frana a Torre Annunziata: paura a ridosso della movida

Masso cade su un terrapieno a due passi dal palazzo crollato: intervengono i vigili del fuoco. Paura a Torre Annunziata, a causa della caduta di un grosso pezzo di roccia, che si è staccato nella tarda mattinata.



Tutto è avvenuto alle spalle di via Gino Alfani, dove è in corso la festa con i classici brindisi nei vari locali, in una proprietà che confina con il palazzo di Rampa Nunziante, teatro della tragedia del 7 luglio 2017, quando persero la vita otto persone tra cui due bambini.



Il masso minacciava il parcheggio sottostante ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che stanno tuttora lavorando alla messa in sicurezza della zona. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.