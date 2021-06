Torre Annunziata, pistola pronta per sparare ritrovata sui tetti

Una pistola pronta per sparare. È quanto hanno rinvenuto a Torre Annunziata gli agenti del locale commissariato di polizia. La scoperta, effettuata durante un servizio di controllo, è avvenuta in vicolo Magnolia.

L'arma, stando a quanto si apprende, è stata scoperta sul tetto di uno stabile diroccato: era occultata all'interno di un borsello. Si tratta di un revolver calibro 38 special caricato con cinque cartucce. Le indagini sono ora concentrate per provare a capire se la pistole sia stata utilizzata in recenti fatti di cronaca e per provare a risalire a chi l'abbia potuta lasciare lì.