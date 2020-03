Due spacciatori arrestati e altre due persone denunciate. E' il risultato dei controlli, rafforzati in questi giorni di emergenza legata al Coronavirus, eseguiti dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata. In particolare, le fiamme gialle della compagnia oplontina, durante una perlustrazione nel centro storico della città, hanno fermato un uomo di 22 anni che si muoveva in modo sospetto in arterie poco affollate.

LEGGI ANCHE Coronavirus, uomini più colpiti delle donne: ecco perché

Durante il successivo controllo, i finanzieri hanno scoperto che l'uomo era in possesso di 72 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre ad un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto dagli inquirenti frutto dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Nel corso delle stesse attività sono stati poi denunciati due cittadini di Pagani che si erano recati a Torre Annunziata per acquistare sostanze stupefacente. Infine a Poggiomarino sempre i finanzieri hanno arrestato un altro cittadino italiano trovato in possesso di 62 grammi fra hashish e marijuana. L'uomo (del quale non sono state fornite altre generalità), fermato per uno dei tanti controlli eseguiti in questi giorni, anziché fornire la prevista autocertificazione si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti imposti dall'autorità.

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA