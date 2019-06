Blitz nel feudo del clan Gionta: sequestrati armi giocattolo, maschere e passamontagna

Domenica 9 Giugno 2019, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 12:52

Una pistola mitragliatrice giocattolo in metallo e una pistola a salve (entrambe senza tappo rosso), due maschere (una dell’uomo ragno e una di donna), due passamontagna, scarpe e tute. È quanto hanno rinvenuto e sequestrato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata in un palazzo abbandonato di piazza Giovanni XXIII, alle spalle del palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta.Il materiale, presumibilmente destinato ad essere utilizzato per perpetrare rapine, era custodito in un borsone nascosto in una stanza sulle cui pareti erano riportate scritte che esaltano il clan Gionta.