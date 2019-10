Porta una bomba a mano in strada, toglie la spoletta e poi la abbandona in piazza, costringendo all'intervento gli artificieri. È sotto torchio al commissariato di Torre Annunziata l'uomo che di primo mattino ha lasciato un ordigno bellico privo di sicura in piazza Imbriani, a due passi dalla stazione centrale, mandando nel caos un'intera città. Individuato chi ha portato in piazza la bomba, è sottoposto a interrogatorio in commissariato. Deve spiegare dove l'ha trovata e perché l'ha portata in giro, anziché chiamare le forze dell'ordine. Possibile che possa essere uno degli ordigni in possesso della camorra e pronto per essere utilizzato in un agguato.

Sul posto, insieme ai poliziotti guidati dal dirigente, sono intervenuti anche carabinieri e vigili urbani per chiudere tutte le vie d'accesso alla piazza. Alle 12 circa, glidella polizia hanno fatto brillare in sicurezza la bomba a mano di fabbricazione serba. Alcune, però, hanno raggiunto il folto pubblico presente e lievementedue persone, in frantumi anche il finestrino di un'auto in sosta.

