Bomba per una vendetta in famiglia, passante ferito nel Napoletano

Intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale. L'ipotesi principale è legata ad una vendetta maturata all'interno della cerchia familiare. Nella notte sono stati ascoltati i residenti dell'appartamento devastato.

Mercoledì 21 Agosto 2019, 08:00

TERZIGNO - Bomba esplode all'esterno di un'abitazione, ferito lievemente un passante. Nella tarda serata di ieri, un ordigno artigianale è stato piazzato davanti alla porta di un appartamento di via Panoramica, a Terzigno, al confine con Boscoreale. In quel momento in casa non c'era nessuno, ma la deflagrazione ha investito un'automobile in transito lungo via Panoramica, ferendo in maniera lieve un passante.