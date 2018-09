Torre del Greco, botte alle nozze tra invitati ubriachi: cinque contusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:09

TORRE DEL GRECO - Invitati ubriachi, scatta la rissa tra i parenti degli sposi: cinque contusi al matrimonio. Botte da orbi ieri pomeriggio ad un pranzo di nozze in un ristorante di via Cappella degli Orefici, rione a monte di Torre del Greco: dopo la funzione in chiesa, con i due giovani che si sono giurati amore eterno davanti ai loro migliori amici e alle famiglie, gli invitati sono andati come da tradizione al ristorante. Tutti insieme per brindare, mangiare e festeggiare l'unione dei due torresi.Ma qualcosa tra il primo e il secondo è andato storto: intorno alle 14, complice un bicchiere di troppo, è iniziata una discussione tra due dei parenti degli sposi. In pochi minuti si è passati dalla parole ai fatti: prima una spinta, poi uno schiaffo, infine la violenta zuffa cui si sono aggiunti anche altri tre invitati. I cinque si sono picchiati selvaggiamente mentre gli sposi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.