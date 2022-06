I familiari denunciano la scomparsa: trovato grave in casa, muore in ospedale

TORRE DEL GRECO. I familiari, non avendo sue notizie da alcuni giorni, ne stavano denunciando la scomparsa. Per questo motivo i carabinieri della stazione Capoluogo, agli ordini del comandante della compagnia Andrea Leacche, si sono recati a casa dell'uomo, un 58enne di via Sotto ai Camaldoli, nell'abitazione dove abitava da solo.

Qui i militari hanno trovato l'uomo in gravi condizioni, molto probabilmente a causa di un malore, ma ancora in vita. Il trasferimento d'urgenza in ospedale è stato tempestivo ma purtroppo inutile: il 58enne è deceduto poco dopo l'arrivo al nosocomio.

La Procura, dopo gli accertamenti al cadavere, ha deciso di non eseguire l'autopsia.