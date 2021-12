Torre del Greco, tenta il suicidio ma viene salvato dalla Guardia Costiera

Si tuffa in mare con propositi suicidi: salvato dagli uomini della Guardia Costiera. È accaduto a Torre del Greco dove il personale in servizio presso la sala operativa ha notato la presenza di una persona che, con una coperta sulle spalle, vagava in prossimità delle banchine portuali. Dopo alcuni istanti, non vedendo più il soggetto, i militari, insospettiti, attraverso le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza portuale, accertavano che l'uomo si era lanciato in mare, dal ciglio del molo di ponente, in prossimità delle aree destinate all'ormeggio delle unità da pesca.

A quel punto è intervenuto il personale, raggiungendo di corsa il punto esatto dal quale la persona si era tuffata. I militari in acqua richiamavano, a gran voce il conducente di un'unità da diporto, in transito nel prospiciente specchio acqueo, invitandolo a prestare la propria collaborazione alle operazioni di recupero della persona. Con non poche difficoltà e grazie alla preparazione dei soccorritori, l'uomo è stato recuperato, fortunatamente ancora in vita, e poi condotto nei locali della Guardia Costiera dove, in completo stato confusionale e con un principio di ipotermia, si è accasciato esamine su una sedia, fino all'arrivo dei sanitari. Dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale Maresca per ulteriori accertamenti.