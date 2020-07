Pulisce la barca ormeggiata al porto di Torre del Greco e getta l’acqua sporca di detersivo direttamente in mare. A catturare la scena un passante, in quel momento in transito sulla passeggiata del molo di ponente, che scatta una foto e la invia all’associazione Fondalicampania, da tempo impegnata nella valorizzazione, tutela e salvaguardia dell’habitat marino e costiero della regione e in passato già presente in città per installare dei cartelli lungo la passeggiata di via Calastro, cartelli utili per informare i cittadini sulla biodegradabilità di alcune tipologie di rifiuti.

Proprio l’associazione, che ha reso noto lo scatto attraverso il proprio profilo Facebook, ha fatto sapere di avere inviato un esposto alla Capitaneria «nella speranza di risalire al responsabile».

