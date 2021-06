Torre del Greco, De Luca visita ospedale Maresca nel giorno della riapertura

Nel giorno della riapertura del pronto soccorso dopo otto mesi di chiusura, visita del governatore Vincenzo De Luca all’ospedale Maresca. Ad accoglierlo i vertici politici della città di Torre del Greco e quelli dell’Asl Napoli 3 Sud. Il presidente della Regione, accompagnato dalla vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia e dal capogruppo del Pd Mario Casillo, ha voluto «ringraziare tutti - ha detto rivolgendosi ai sanitari presenti - Lavoreremo per un rinnovamento radicale delle tecnologie al Maresca, terzo e quarto piano saranno interessati da interventi importanti».

Soddisfatta anche Loredana Raia: «A breve inizieranno i lavori per il potenziamento, con la realizzazione di sei posti di terapia sub-intensiva e due di intensiva. Questo significa che migliora l’approccio terapeutico per i pazienti in pronto soccorso, dando a chi arriva per l’urgenza e l’emergenza maggiore sicurezza».