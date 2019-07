Crisi rifiuti a Torre del Greco, tornano i roghi di immondizia

Martedì 23 Luglio 2019, 17:22

TORRE DEL GRECO - Un cumulo di rifiuti anneriti e maleodoranti circoscritti da una barriera posta a “protezione” degli scarti che adesso occorrerà portare via. È quanto resta a ridosso dell’ecopunto di via Del Lavoro, nella zona del quartiere Sant’Antonio, dell’ennesimo attacco incivile messo a segno dai “signori dei roghi”, tornati in azione nella parte periferica della città, a ridosso di una vicina fermata della Circumvesuviana.Ad accorgersi dell’incendio alcuni residenti, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, pronti ad intervenire e a spegnere il rogo che era stato dato ad alcuni sacchetti di scarti indifferenziati, materiale plastico e perfino un materasso usato.Una volta spento il rogo, appiccato in prossimità di una scala in ferro che conduce al vicino ecopunto (già in passato oggetto di diversi incendi dolosi appiccati ai rifiuti non raccolti), le forze dell’ordine hanno circoscritto l’area con una rete in plastica di colore rosso in attesa che venga portata via la spazzatura incendiata, che come tale è da classificarsi quale rifiuto speciale.