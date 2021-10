Napoli, traffico internazionale di droga: arrestato al Centro Direzionale 31enne olandese

Ieri mattina gli agenti dei commissariati Poggioreale e Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via Domenico Aulisio dove hanno rintracciato e arrestato Zaki Eznaden, 31enne olandese, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità finlandesi lo scorso 1° settembre dovendo espiare la pena detentiva di 13 anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.