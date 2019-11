File di auto in sosta selvaggia, bus bloccato a Massa di Somma

Auto in sosta selvaggia e l'autobus non passa. Via Boccarusso a Massa di Somma. Qui dovrebbe transitare il 175, linea suburbana dell'Anm. Il condizionale è d'obbligo perché la strada a doppio senso di marcia è invasa dalle auto in sosta che creano difficoltà al transito in sicurezza dei mezzi pubblici. Una situazione che si trascina da tempo e che non è mai stata risolta.



Il caso è stato segnalato anche dal direttore servizio trasporti di superficie di Anm Fabrizio Cicala tramite una lettera inviata al comando della polizia municipale di Massa di Somma e alla Città Metropolitana. Questa mattina la situazione è insostenibile. Gli autisti dell'Anm hanno chiesto un immediato sopralluogo. «Passare tra le auto in sosta - come denuncia l'Usb - è un rischio che non siamo più disposti a sostenere».