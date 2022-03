Trasporto pubblico in Campania, esodo incentivato per lavoratori 62-66 anni

Pubblicato l'avviso di incentivazione all'esodo riservato ai lavoratori delle società del trasporto pubblico della Regione Campania, Air Campania srl ed Eav srl, e della società Ctp spa. Un passo in avanti, si legge in una nota, per il ringiovanimento del personale in servizio nelle aziende, dopo l'approvazione della legge regionale sulla riforma del Tpl e sistemi di mobilità della Regione Campania, che consente l'assorbimento dei dipendenti e il passaggio delle tratte da Ctp ad Air e Eav, e la delibera di settimana scorsa della giunta regionale, su iniziativa del presidente Vincenzo De Luca, che ha individuato le risorse finanziarie.

Sarà Air Campania a gestire le procedure di incentivo all'esodo, che riguardano i dipendenti in forza alle tre società e che interessano i lavoratori di età compresa tra i 62 ed i 66 anni, sia del settore gomma sia del settore ferro, che su base volontaria aderiranno all'avviso pubblico.

Un processo a cui si è giunti grazie anche agli accordi sottoscritti presso l'assessorato regionale al lavoro tra le società di Tpl e le organizzazioni sindacali, che all'unanimità hanno ravvisato la necessità di una revisione e razionalizzazione dei modelli organizzativi aziendali con l'obiettivo di adeguare i costi e la sostenibilità economica, alla luce del mutato contesto socio economico.