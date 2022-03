Napoli, Ugl-Utl incontra il sindaco Gaetano Manfredi sul tema del settore industria

Una delegazione dell'Ugl-Utl di Napoli, guidata dal segretario Gaetano Panico, e dai segretari Nicola Egidio, Fulvio Fasano e Salvatore Pomo, si è recata a Palazzo San Giacomo per incontrare il sindaco Gaetano Manfredi, presente all'incontro anche Luigi Musto, presidente della Commissione Lavoro del Comune di Napoli, «per un sereno confronto sulle tematiche e le criticità che emergono in questa realtà e non solo», come è scritto in una nota.

Durante l'incontro «si è affrontato il tema del settore industria con il segretario Pomo che ha illustrato le criticità e l'importanza del ruolo della Città Metropolitana quale raccoglitore delle istanze nonché ente erogatore di servizi elemento collaterale e di rilievo per rendere i territori appetibili agli investitori». Fasano ha manifestato «l'importanza del Tpl per la crescita e lo sviluppo dell'economia cittadina e metropolitana, evidenziando le forti difficoltà in cui riversano le aziende del settore tra cui la Anm e non ultimo la Ctp».

Nel contempo Fasano «ha auspicato le necessità di sviluppare nuove proposte e iniziative sul fronte mobilità per garantire lo sviluppo dell'intermobilità del sistema trasporti locali con una visione prospettica moderna e diversificata al fine di rilanciare l'intero comparto». Egidio ha richiesto «interventi per valorizzare il comparto spettacolo, (cinema, teatro e televisione), l'importanza di tale settore strategico, nel panorama economico e sociale della Città di Partenopea», inoltre ha richiesto «interventi mirati al fine di valorizzare le strutture sportive utilizzate nelle Universiadi», in ultimo, ha fatto presente «l'importanza di avere un luogo adeguato per le produzione cinematografiche che negli ultimi anni operano quotidianamente sul territorio cittadino, che hanno reso possibile il grande ritorno di Napoli sul grande e piccolo schermo».

Panico ha dichiarato: «La città ha bisogno di risposte certe e programmi chiari, per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario mettere in campo la metodologia della condivisione e della coesione, visto che Napoli riveste un ruolo strategico regionale e nazionale, ma soprattutto è la città dalle tante anime». In particolar modo «ha illustrato il momento difficile che vive il settore del turismo data la scarsa disponibilità di una platea di lavoratori specializzati in tale comparto in quanto percettori del reddito di cittadinanza, ribadendo tra l'altro la difficoltà del settore commercio, l'importanza che ha in questo preciso momento storico l'amministrazione comunale, visti gli ingenti finanziamenti economici in arrivo».

Si è chiesto di dare «maggiore importanza alle periferie per la loro meritata rivalutazione. In ultima analisi, il segretario ha richiesto interventi mirati affinché si possa realizzare una volta per tutte la raccolta differenziata, e che questa raggiunga in tempi veloci percentuali importanti. Ha chiesto inoltre, una maggiore attenzione dell'amministrazione affinché si possa, finalmente, dare lustro all'area di Bagnoli e allo storico Palazzo Fuga, in considerazione dei fondi stanziati dal Pnrr, evitando di ripetere gli errori e gli sprechi avvenuti nel recente passato».

La Ugl, «nel ringraziare il sindaco di Napoli per aver ascoltato con grande attenzione tutte le tematiche oggetto di discussione dell'incontro odierno», ribadisce «la reciproca disponibilità nel trattare i temi del lavoro, sicurezza, legalità e decoro urbano, restituendo una volta e per tutte la giusta dignità ad una città martoriata da anni, con l'auspicio che il rilancio di Napoli la renda motore trainante del Sud Italia posizionandola nei primi posti tra le città europee».