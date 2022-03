Corte dei Conti Campania, resoconto 2021: oltre 1 milione recuperato con le sentenze

Nel 2021 la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha notificato 49 inviti a dedurre a 130 soggetti. Gli esposti e le denunce ricevute dalla magistratura contabile sono stati 11 mila 759. I dati sono stati resi noti dal procuratore regionale della Corte dei Conti Maurizio Stanco, all' inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolta on-line, con una ristretta presenza nella sede di via Piedigrotta.

Le archiviazioni immediate sono state 1533. Le sentenze di condanna della Corte dei Conti hanno portato ad un recupero di importi per 1 milione e 96 mila euro. Gli importi delle sentenza di condanna ammontano a 10 milioni e 129 mila euro. La Procura ha emesso citazioni per 9 milioni e 494 mila euro. Nella sua relazione il procuratore Stanco ha parlato di «dati in miglioramento rispetto a quelli del 2020» ed ha espresso l' auspicio che «possa aversi un ulteriore significativo aumento per quest'anno».

«La rilevante carenza di personale amministrativo di area II - ha sottolineato Stanco - incide notevolmente sull'attività quotidiana dell'ufficio», ed ha rivolto un appello all'amministrazione per il rafforzamento del personale di segreteria.