Lunedì 17 Dicembre 2018, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 20:43

Dalle 16 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli è rallentata in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario. Lo si apprende da una nota di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), secondo cui le cause sono in corso di accertamento e che per riparare il guasto sono «al lavoro 50 tecnici» di Rete Ferroviaria Italiana. I treni alta velocità in partenza da Roma e Napoli sono istradati su percorsi alternativi, via Cassino e via Formia, con ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 90 minuti. Possibili ripercussioni anche per i treni regionali e Intercity. «Potenziata l'informazione ai viaggiatori e la presenza di personale - conclude la nota - per offrire assistenza nelle stazioni di Roma e Napoli».