Troppi dipendenti nei seggi elettorali l'Eav annuncia tagli sulle corse dei bus

Le elezioni contribuiscono a far calare notevolmente il numero dei dipendenti in servizio all'Ente Autonomo Volturno. A denunciarlo è la stessa società di trasporti, che fa sapere come siano «circa cinquanta gli addetti ai servizi ferroviari che hanno richiesto i permessi che la legge prevede in queste occasioni». «Allo stato - sottolinea Eav attraverso una nota - non vi sono norme che limitino il diritto di assumere funzioni elettorali ben precise, sia come presidente di seggio, che come scrutinatore o rappresentante di lista».

«La società recepisce la sollecitazione del prefetto di Napoli - prosegue l'azienda - che questa mattina, in un incontro con gli operatori del trasporto, ha invitato ad attuare un'azione di sensibilizzazione del personale, per limitare le richieste e contenere i disagi che prevedibilmente ricadranno sui cittadini. Tuttavia, non potendo limitare tale diritto, l'azienda, nelle giornate dedicate alle elezioni, si troverà con una forza lavoro ridotta rispetto agli attuali standard».

L'assenza di cinquanta addetti delle linee su ferro non dovrebbe però pesare nel complesso, tanto che Eav annuncia che non dovrebbero esserci tagli al servizio ferroviario. «Più corposo - sottolineano dalla società di trasporto - il numero di conducenti di autobus impegnati nelle attività elettorali del prossimo 25 settembre: ad oggi sono 112 gli agenti che hanno chiesto di usufruire dei permessi. Con un numero di assenze così consistente, l'azienda non riuscirà a garantire tutti i servizi autobus previsti per le giornate di sabato, domenica e lunedì. Infine abbiamo circa trenta persone addette ai servizi di back office. L'azienda sta intervenendo con dei correttivi, con l'obiettivo di ridurre al minimo il disagio arrecato». Sul sito aziendale, nell'apposita sezione, saranno comunque pubblicate tutte le informazioni riguardanti le corse autobus soppresse. «Nelle prossime ore - assicurano da Eav - monitoreremo l'evolversi della situazione, con l'obiettivo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei servizi sia ferroviari che automobilistici».