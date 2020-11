Truffa ai danni del Comune di Marano: geometra falsifica bollettini di pagamento per le pratiche edilizie

Truffa ai danni del Comune di Marano, denunciato un geometra di 29 anni. I carabinieri della Compagnia di via Nuvoletta sono intervenuti sulla scorta di una denuncia presentata dal dirigente dell'area tecnica. Il professionista, nel mese di settembre, aveva depositato in un municipio una Cila (Comunicazione di Inizio Lavori) per la demolizione di un immobile di un suo cliente, allegando bollettini attestanti il pagamento dei diritti di segreteria. Il geometra però era riuscito a falsificare i bollettini, con uno stratagemma utilizzato anche in passato da altri professionisti del territorio e oggetto di una vecchia indagine. Questione di virgole e zeri: un euro anziché 100, 0,5 centesimi anziché 50 euro e 5,16 anziché 516. Il Comune, in pratica, ha incassato 6 euro e 21 centesimi anizché 666 euro.

