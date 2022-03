Ucraina, la Federico II di Napoli in campo: «Il nostro manifesto per la pace»

Professor Matteo Lorito - rettore della Federico II - come può la più antica Università d'Europa far sentire la sua voce nel conflitto tra Russia e Ucraina?

«Promuovendo un incontro per la pace. In ateneo abbiamo 250 studenti tra ucraini e russi, in prevalenza sono ucraini. Ovviamente ci attendiamo che i ragazzi saranno contro la guerra al di là di chi è da un lato chi dall'altro. Altri segnali li stiamo dando con l'illuminazione del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati