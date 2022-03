Ucraina, Maria torna a Bacoli: «Prima Chernobyl e ora la guerra, così Miseno mi ha salvato due volte»

La vita l'ha condotta per la seconda volta a Miseno. Maria Mertiavcenco c'era stata già da bambina: è nata in Bielorussia, a 90 km da Chernobyl. Dopo la fine della guerra fredda un programma internazionale portava in luoghi più salubri, per alcuni periodi, tutti i piccoli nati nell'area dove esplose la centrale nucleare nel 1986; Miseno era tra queste destinazioni, per via del mare e dell'aria buona. E ora ci è ritornata in fuga dalla guerra....

