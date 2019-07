Domenica 7 Luglio 2019, 17:08

Centomila biglietti venduti ai quali si devono aggiungere le migliaia di Promo Card distribuite tra scuole e associazioni sportive. Dopo appena quattro giorni effettivi di gare il bilancio delle presenze nelle Venue della 30ma edizione della Summer Universiade Napoli 2019 fa segnare un trend assolutamente positivo.Il dato, fornito dall’ufficio ticketing del Comitato Organizzatore, va poi letto analiticamente. E se il calcio, in attesa degli scontri diretti e delle partite ad eliminazione diretta, ancora non è decollato in termini di presenze allo stadio, è il nuoto, trascinato dall’effetto Scandone, a far registrare numeri record. Oltre 8mila i biglietti venduti fino ad oggi, con una larghissima presenza di napoletani e campani ma anche tanti appassionati giunti da ogni parte d’Italia. Fino a mercoledì – giornata di chiusura del programma – previsto il sold out.Rimanendo tra gli sport acquatici va salutato con stupore il dato relativo alle presenze alla piscina della Mostra d’Oltremare. Grazie al restyling del trampolino, Napoli ha scoperto la bellezza e l’eleganza dei tuffatori: quasi 4mila i biglietti venduti. In ascesa anche il dato relativo alla pallanuoto (4mila ticket staccati al botteghino) dove, evidentemente, il numero di presenze tra gli impianti di Caserta e Casoria è destinato a crescere con l’approssimarsi degli scontri diretti.Molto bene, al netto dell’incerto cammino dell’Italia, anche il dato relativo al basket che ha fatto registrare tra le quattro Venue interessate dal torneo circa 12mila presenze. Sorprendente il dato delle presenze al Palavesuvio riscoperto dopo gli imponenti lavori di riqualificazione. La ginnastica artistica è stata seguita in media da 1500 spettatori al giorno (dato che non comprende anche in questo caso le Promo Card che danno l’accesso gratuito), numero destinato a crescere con l’ingresso sulla scena delle Farfalle Azzurre e lo start del programma della ginnastica ritmica. Soddisfacente anche il dato relativo alla scherma. Il Palaunisa di Fisciano, trasformatosi in un’autentica roccaforte azzurra, ha già conteggiato 2000 biglietti venduti.Si allega n.3 foto