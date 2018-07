Mercoledì 18 Luglio 2018, 19:52

In una nota la Mostra d'Oltremare mette nero su bianco alcune precisazioni in merito al dibattito che si è svolto in mattinata nel corso della riunione congiunta tra la «Commissione monitoraggio Universiade» e la «Commissione Diritto alla città» del Comune di Napoli. «Il 13 aprile 2018 - si legge nella nota - la presidente, Donatella Chiodo, e il consigliere Delegato, Giuseppe Oliviero, sono stati convocati in Regione Campania, nel corso di una riunione tecnica presso la Regione Campania, alla presenza del Capo di Gabinetto della Regione Campania, Sergio De Felice, del presidente Cusi, Lorenzo Lentini, del commissario straordinario, Luisa Latella, del capo di gabinetto del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, dove è stata formulata richiesta di elaborazione di uno studio di pre-fattibilità per l'allocazione del villaggio degli atleti all'interno della Mostra d'Oltremare per un numero di atleti pari a 6.000 (poi diventati 7.200), da presentare poi in Cabina di Regia».«Il 26 aprile 2018 - prosegue la nota - viene presentato lo studio di pre-fattibilità alla Cabina di Regia (ex art. 379 L. 205/2017) composta da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Anac, Cusi, Coni, Comune di Napoli, Regione Campania e Commissario Straordinario per le Universiadi 2019, che incarica il Commissario Straordinario alla predisposizione di una consultazione preliminare sia per i moduli abitativi sia per le navi. Il 10 maggio 2018 la Cabina di Regia, alla presenza di tutti i componenti, oltre ad analizzare gli esiti della procedura di consultazione preliminare, approfondisce le ipotesi di realizzazione del Villaggio e chiede, con decisione unanime, alla Mostra d'Oltremare di predisporre gli atti per l'esecutività della proposta. La Mostra d'Oltremare, pertanto, a seguito di una nota inviata dal commissario straordinario, Luisa Latella, ha attivato le procedure di affidamento a tecnici per l'elaborazione dei «Requisiti tecnico-funzionali-normativi inerenti al Villaggio Atleti a servizio dell'Universiade Napoli 2019» rispettoso delle peculiarità e dell'importanza del suo patrimonio».«Avendo, inoltre - prosegue la precisazione - appreso della lettera aperta dell'amministratore di Progecta S.r.l., precisiamo che la scelta di dove allocare il villaggio degli atleti per l'Universiade Napoli 2019 non è nella disponibilità della Mostra d'Oltremare: sono altri gli enti preposti a questa scelta. Relativamente al restante contenuto della missiva, la Mostra d'Oltremare si riserva di valutare ogni utile atto a difesa della propria immagine».