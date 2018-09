I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione Francesco Andreozzi, 46 anni, di via Carrafiello, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Longobardi Beneduce” operante nel controllo degli affari illeciti a Pozzuoli. Era sottoposto agli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. È stato invece sorpreso e bloccato dagli operanti mentre transitava a piedi con fare sospetto su via Ripuaria, in violazione agli obblighi imposti con la misura alternativa alla detenzione in carcere. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo

Domenica 30 Settembre 2018, 15:32

