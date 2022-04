Vaccini a Napoli contro il Covid, al via la quarta dose per gli over 80

Prosegue la campagna vaccinale a Napoli. «Al via la somministrazione della seconda dose booster per gli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio per la progressione verso una forma severa di Covid». Ad annunciare l'avvio della somministrazione del vaccino è il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

«Proseguiamo a ritmo sostenuto con la campagna vaccinale e siamo entrati in una nuova importante fase - aggiunge Verdoliva - l'offerta resta capillare attraverso i centri vaccinali e i distretti, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per confermare nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere».