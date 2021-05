Alle 12 di oggi, in Campana, sono stati vaccinati con la prima dose 1.737.623 cittadini. Di questi 667.384 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate, come informa l'unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state, in totale, 2.405.007.