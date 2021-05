Sono oltre 2,9 milioni le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 in Campania. Alle 16 di oggi, lunedì 24 maggio, le somministrazioni effettuate in Campania sono 2.933.483. Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 41.219 somministrazioni in più.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.086.621 cittadini; di questi, 846.862 hanno ricevuto la seconda dose.