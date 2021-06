Seconda dose di vaccino anti Covid-19 per oltre 1,6 milioni di cittadini in Campania. Alle ore 17 di oggi, lunedì 28 giugno, sono 4.874.293 le somministrazioni di vaccino effettuate in Campania, 44.500 in più rispetto al dato rilevato alla stessa ora di ieri. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.270.712 cittadini; di questi, 1.603.581 hanno ricevuto la seconda dose.