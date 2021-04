Vaccini Covid a Napoli, file alla Mostra d'Oltremare: «C'è chi non rispetta gli orari di convocazione»

Hanno atteso in fila anche tre ore prima di vaccinarsi alla Mostra d'Oltremare. Gli anziani ed i fragili, anche con difficoltà motorie ed in carrozzella, hanno espresso insoddisfazione e disappunto per le code che sono stati costretti ad affrontare. Un percorso, sotto i gazebo allestiti all'esterno degli spazi esterni del polo fieristico, certamente non agevole e dove è stato difficile mantenere le distanze di sicurezza.

