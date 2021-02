Vaccino anti-Covid a Napoli, verifiche su 1500 nomi. Possibili scambi di persona: dose ceduta alla paziente dalla fisioterapista

Vaccino anti-Covid, c'è un nuovo filone nell'indagine. Oltre ai 5000 assenti non giustificati tra medici e operatori in servizio negli ospedali pubblici, nelle cliniche private e nelle case di cura convenzionate, risultano 1500 presenti in più alla Mostra d'Oltremare, ovvero vaccinati non iscritti nella piattaforma dell'Asl di Napoli. Queste posizioni da chiarire si sommano ai 30 furbetti già segnalati in Procura. E, tra le anomalie, una signora l'altro giorno è stata fermata ai cancelli perché ha esibito il messaggio di convocazione ma non coincideva il nome: è risultata registrata con il numero di telefono della sua fisioterapia, presumibilmente disponibile a cederle la dose, viste le condizioni di salute effettivamente critiche. Ci sono stati anche altri "scambi di persona"?

