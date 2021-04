Vaccini Covid in Campania, superato il milione e mezzo di somministrazioni

Superato il milione e mezzo di somministrazioni di vaccino anti-Covid in Campania. Alle 12 di oggi, domenica 25 aprile, sono 1.516.334 le somministrazioni effettuate in Campania, 32.066 in più rispetto alla stessa ora di ieri, sabato 24 aprile.

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.097.042 cittadini; di questi, 419.291 hanno ricevuto la seconda dose.

La piattaforma per le adesioni - sottolinea la Regione - è regolarmente aperta per tutte le categorie previste.