Vaccini in Campania, via alle dosi per 80mila maturandi

Vaccinazioni ai giovani: per gli studenti campani delle scuole superiori, in procinto di sostenere l'esame di maturità, è giunta l'ora di porgere la spalla e iniziare così a erigere lo scudo immunitario contro Sars-Cov-2. Dopo gli annunci dei giorni scorsi e una lunga seduta, ieri, dell'Unità di crisi regionale ha aperto i battenti, dalle 22 di ieri, il portale regionale per le prenotazioni degli studenti.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati