Vaccini in farmacia a Napoli, oggi le prime dosi: «Si parte con Johnson & Johnson»

Vaccinazioni in farmacia: dopo la giornata dimostrativa e di start-up che si è svolta domenica 31 maggio con le prime 400 inoculazioni in una trentina di farmacie della città da oggi la rete è pienamente operativa in ogni quartiere. Al via il primo gruppo di circa 150 farmacie che, nel giro di pochi giorni, nel tempo strettamente necessario ad attribuire ai camici bianchi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica, saliranno a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati