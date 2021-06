Vaccini per tutti in Campania, 120 mila adesioni nelle prime 12 ore

Sono 120 mila finora le adesioni complessive per i vaccini sulla piattaforma regionale allestita per la nuova fase che apre ai ragazzi da 12 anni. Nelle prime 12 ore, dunque, è record di iscrizioni con punte di 1.200 contatti al minuto.

Le convocazioni, nei prossimi giorni, saranno legate alla disponibilità delle dosi e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta e le programmazioni delle Asl già in corso. Per i gruppi di adolescenti dai 12 ai 17 anni il vaccino da somministrare è Pfizer.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini, quando arriverà l'immunità di gregge? Nei... L'EPIDEMIA Vaccini, Figliuolo: via le classi d'età. Ma le Regioni... L'EPIDEMIA Vaccini per tutti in Campania, gli hub cambiano orari: fino a notte... L'EPIDEMIA Vaccini maturandi a Napoli, V-day scuola a Capodichino: 1.700...

Scatta dunque una nuova fase in cui saranno utilizzati tutti i punti di somministrazione della macchina vaccinale regionale. A stretto giro questi ultimi allargheranno ulteriormente le proprie maglie alla rete dei pediatri di base e degli infermieri pediatrici coinvolgendo progressivamente anche i medici competenti delle aziende e le altre articolazioni, finora inutilizzate, della medicina territoriale (odontoiatri, tecnici sanitari, specialisti ambulatoriali, distretti ecc.) contando su una platea di circa 25mila camici bianchi vaccinatori abilitati e pronti a scendere in campo. Le Asl inoltre aumenteranno gli orari dei centri vaccinali già attivi fino alle 24. A Salerno, dove sono abilitati circa 120 centri vaccinali ne sono attivi la metà in ragione del numero di fiale finora limitato.