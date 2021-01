Vaccino Covid a Napoli, avanti con i richiami: a febbraio nuove dosi per gli ultra 80enni

Proseguono le seconde dosi del vaccino tra i sanitari della Campania, in attesa che aumentino le dosi in deposito per riprendere con le prime vaccinazioni, che dovrebbero partire dal 6 febbraio. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli oggi ci sono 1.266 vaccinati convocati per fasce orarie da duecento persone alla volta, in ordine alfabetico. Si prosegue così anche nei prossimi giorni quando il numero dei vaccinandi aumenterà: venerdì sono previste 2.019 persone, sabato 2.382.

Intanto proseguono i richiami anche negli altri hub cittadini, al Cardarelli al Cotugno. Domani è prevista una riunione in Regione Campania con i direttori generali delle Asl e il presidente Vincenzo De Luca per partire con la pianificazione della fase successiva della vaccinazione. Dall'1 febbraio, infatti, Pfizer ha assicurato che la fornitura di vaccini tornerà a livelli normali, senza riduzione quindi la Campania si prepara a coinvolgere altre categorie nella prima dose, a partire dalle persone ultraottantenni.

