Vaccino Covid a Napoli, medici di famiglia in ritardi e poche dosi: partenza nel caos

Partono i vaccini dei medici di base napoletani che da oggi, potranno somministrare il farmaco anti Covid, ad anziani e persone fragili. L'inizio della campagna vaccinale tra le mura degli studi medici, servirà ad accelerare i tempi per l'immunità destinata alle platee più a rischio ma, per il momento, la fase di start up è cominciata solo per 20 camici bianchi. Ieri, le dosi del vaccino Moderna sono state recapitate ai primi venti medici sui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati