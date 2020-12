Vaccino Covid, è V-Day in Campania, De Luca: «In simultanea somministrate 100 dosi»

«È iniziata una giornata simbolicamente importante per la lotta al Covid-19. Con l'arrivo presso il punto di smistamento dell'Ospedale del Mare delle prime dosi destinate alla Campania, è partita la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech), il 'V-Day', nella nostra regione».

Lo scrive su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

«Entro poche ore, le dosi verranno distribuite nelle sette postazioni allestite in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare ( Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate in simultanea le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari, medici in prima linea nella lotta al Covid e, a partire dalle 13, a 20 operatori di una residenza per anziani dell'Asl Napoli 1».

