Arrivati i primi cento vaccini al Rummo, partito il Vax-day nel Sannio

BENEVENTO - Sono arrivati alle 9.30 di stamattina al Rummo i primi cento vaccini della Pfizer-Biontech contro il Covid-19. Una staffetta di polizia e carabinieri li ha consegnati al manager dell'azienda San Pio, Ferrante. Prende, così, il via il Vax-day anche nel Sannio, giornata dimostrativa con la vaccinazione del primo gruppo di medici, infermieri e operatori sociosanitari del Rummo. Toccherà a un'operatrice sociosanitaria del reparto Covid del nosocomio il primo vaccino del Beneventano.

Nei prossimi giorni, poi, prenderà il via la campagna vera e propria che, nel Sannio, sarà anticipata di qualche giorno rispetto alla data del 15 gennaio, inizialmente prevista. Le 1400 dosi per l'ospedale e le ulteriori 6600 per l'Asl verranno, infatti, consegnate (come ha anticipato il Mattino) entro il 3 gennaio consentendo l'avvio delle vaccinazioni all'inizio del nuovo anno.

