Vaccino Covid Italia, Arcuri: «Immunità di gregge solo in autunno, lì saremo fuori dal tunnel»

«Vaccinazione di massa? Noi facciamo il tifo affinché le aziende che hanno sottoscritto i contratti con l'Ue e quindi Italia per le forniture, possano essere presto autorizzate all'immissione in commercio del vaccino. Per l'autunno auspichiamo di raggiungere l'immunità di gregge, con l'80% degli italiani vaccinati. E in quel momento che saremo davvero fuori dal tunnel». Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri, oggi all'uscita dallo Spallanzani di Roma, nel giorno del V-day. «Paragoni con altri paesi? Oggi non è un giorno di polemica - ha aggiunto Arcuri - l'Italia, come la Francia, la Germania ed altre nazioni, ha un piano ben preciso e abbiamo iniziato lo stesso giorno».

Il piano

«La prossima settimana cominceremo a vaccinare medici, infermieri, personale sanitario, ospiti nelle rsa. L'obiettivo è che con il vaccino gli ospedali tornino ad essere luoghi sicuri ed anche evitare quei focolai che hanno afflitto le residenze per gli anziani. Ci vorranno mesi, ma ce la faremo. Noi abbiamo il compito di informare gli italiani sull'importanza del vaccino e siamo sicuri che la stragrande maggioranza della popolazione lo capirà», continua Arcuri. «Da oggi - ha aggiunto - ci saranno 300 presidi ospedalieri su tutto il territorio, da dove inizieranno le vaccinazioni per le categorie che conosciamo. Quando partirà la campagna di massa ci saranno 1500 punti dove potersi vaccinare e anche unità mobili per recarsi dalle persone impossibilitate a muoversi».

