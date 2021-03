Vaccino Covid in Campania, il calendario: dalla prossima settimana disabili, malati cronici e persone fragili

«Dalla prossima settimana inizieranno le vaccinazioni per le persone disabili, i malati cronici, le persone fragili». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Il problema è che il vaccino Pfizer, necessario per queste categorie, non c'è nella misura necessaria - ha aggiunto - in Campania sono un milione i cittadini della categoria fragili mentre noi viaggiamo su forniture di 20mila dosi al mese». Da qui l'accusa al governo e ai burocrati di Stato: «A livello istituzionale c'è chi si muove ancora con totale indifferenza mentre siamo in una situazione di guerra. In Italia guardiamo ai peli e ai contropeli mentre in Israele i vaccini sono stati fatti in un bar», tuona De Luca citando il caso del ministero dell'Istruzione «al quale abbiamo chiesto conferma se le persone inserite nell'elenco fossero effettivamente dipendenti e loro hanno risposto che non potevano dirlo per motivi di privacy».

Ultimo aggiornamento: 15:46

